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Mieszkania na sprzedaż w Serbia Centralna, Serbia

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6 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor Administrative District, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor Administrative District, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1
Nowy apartament w regionie kurortu Serbii na podstawie zezwolenia na pobytNa sprzedaż aparta…
$70,000
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Kawalerka 1 pokój w Draglica, Serbia
Kawalerka 1 pokój
Draglica, Serbia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/2
$65,769
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Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor Administrative District, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor Administrative District, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
$97,752
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2
Przytulny apartament na sprzedaż w malowniczym serbskim regionie Zlatibor 🏡Wyobraźcie sobie …
$86,387
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Mieszkanie 2 pokoi w Sokobanja, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Sokobanja, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/3
$77,992
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Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3
$71,991
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Parametry nieruchomości w Serbia Centralna, Serbia

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