  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Zlatibor
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Zlatibor, Serbia

2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3
$78,165
Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1
$68,599
