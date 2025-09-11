Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Arabia Saudyjska
  3. Rijad
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Rijad, Arabia Saudyjska

Riyadh governorate
3
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa w Rijad, Arabia Saudyjska
Willa
Rijad, Arabia Saudyjska
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Odkryj niezrównaną fuzję sztuki i życia w Neptune Villas. Położony na północy Rijad, ta eksk…
$1,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Rijad, Arabia Saudyjska
Willa
Rijad, Arabia Saudyjska
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Odkryj niezrównaną fuzję sztuki i życia w Neptune Villas. Położony na północy Rijad, ta eksk…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Rijad, Arabia Saudyjska
Willa
Rijad, Arabia Saudyjska
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Odkryj niezrównaną fuzję sztuki i życia w Neptune Villas. Położony na północy Rijad, ta eksk…
$1,88M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rijad, Arabia Saudyjska

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się