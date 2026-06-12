Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Udelnaya
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Udelnaya, Rosja

;
1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 120 m² w Udelnaya, Rosja
Nieruchomości komercyjne 120 m²
Udelnaya, Rosja
Powierzchnia 120 m²
Obiekt numer: 1002. Oddzielny budynek 120m2 z panoramicznymi oknami, na działce 600 m.2 Cele…
$229,246
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się