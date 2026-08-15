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Magazyny na sprzedaż w Tatarstan, Rosja

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Nabierieżnyje Czełny
3
Tatarsko Celninskoe selskoe poselenie
3
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6 obiektów total found
Magazyn 26 089 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 26 089 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 26 089 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$233,072
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Magazyn 17 784 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 17 784 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 17 784 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$202,406
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Magazyn 36 563 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 36 563 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 36 563 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$416,132
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Magazyn 18 247 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 18 247 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 18 247 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$207,680
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Magazyn 18 315 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 18 315 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 18 315 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$208,452
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Magazyn 8 502 m² w Tatarskie Celny, Rosja
Magazyn 8 502 m²
Tatarskie Celny, Rosja
Powierzchnia 8 502 m²
Piętro 1
Na terenie parku przemysłowego możliwe jest zbudowanie budynku o dowolnej konfiguracji zgodn…
$96,764
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TekceTekce

Typy nieruchomości w Tatarstan.

nieruchomości komercyjne
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