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Magazyny na sprzedaż w Nabierieżnyje Czełny, Rosja

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3 obiekty total found
Magazyn 18 247 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 18 247 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 18 247 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$209,124
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Magazyn 36 563 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 36 563 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 36 563 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$419,026
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Magazyn 18 315 m² w Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Magazyn 18 315 m²
Nabierieżnyje Czełny, Rosja
Powierzchnia 18 315 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Tatarstan Republic, d Naberezhnye Chelny, Narodnaya St., 1…
$209,901
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