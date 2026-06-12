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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kraj Stawropolski, Rosja

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2 obiekty total found
Willa w Levokumsky District, Rosja
Willa
Levokumsky District, Rosja
$812,478
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Levokumsky District, Rosja
Dom
Levokumsky District, Rosja
Uroczy dom nad morzem trzech apartamentów na sprzedaż w pięknej miejscowości turystycznej Ra…
$802,577
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Kraj Stawropolski, Rosja

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Luksusowe
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