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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sowieck, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Sowieck, Rosja
Mieszkanie
Sowieck, Rosja
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż jest jasne i przestronne jednopokojowe mieszkanie w domu zbudowanym w 2008 roku …
$48,394
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