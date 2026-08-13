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Dom wolnostojący w górach na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
86
Dom wolnostojący Usuwać
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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 200 m²
Zwracamy uwagę na dom w wiosce Cottage „PING POLYANA” Układ domu o powierzchni 160 metrów kw…
$841,256
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 200 m²
Nowy dwupiętrowy dom w wiosce „Red Poluna” ⠀ Ulubiona oferta: nowy monolityczny domek o powi…
$841,256
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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