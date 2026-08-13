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Dom wolnostojący na sprzedaż w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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Kraj Krasnojarski
86
Dom wolnostojący Usuwać
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87 obiektów total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Irkuck, Rosja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Irkuck, Rosja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedam 3 domy, 3 działki, uformowane w jedną działkę 35 akrów, bez ogrodzeń, w mieście. Bu…
$603,131
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 350 m²
Piękny widok na morze z panoramicznych okien. Dom w nowoczesnym domku wsi Vidny River, wykon…
$749,967
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 193 m²
An excellent house in the Lazarevsky district of Sochi is offered for purchase. House with a…
$250,374
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 107 m²
Kompleks premium MODERNVILLAS (Modern Villas) położony jest w dzielnicy Adler, przy ulicy Mi…
$389,983
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 126 m²
Proponuję rozważyć zakup dupleksu. Możesz kupić całkowicie dom o powierzchni 300 m2. Km. na …
$110,165
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 185 m²
KP "Atmosphere Village" - luxury suburban real estate for many generations of your family A…
$298,987
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 205 m²
Świetna oferta dla Twojej uwagi - stolica! Hotel znajduje się w mieście. Powierzchnia domu 2…
$370,553
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 175 m²
Oferuję budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej. Nowe, wyremontowane, meble, sprzęt AGD, …
$429,981
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 230 m²
High Tech Country Residence! Closed cottage village "Trio House" located in the village. Ea…
$400,598
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 167 m²
House in a cottage village for a friendly family. Construction is in its final stages. There…
$169,993
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 360 m²
$699,970
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 373 m²
Świetna oferta! Trzypiętrowy dom o powierzchni 373 m2 na 6 akrach ziemi. Duża powierzchnia d…
$180,269
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 112 m²
Dom w wiosce Cottage, położony w cichym i malowniczym zakątku dzielnicy Adlersky na powierzc…
$225,336
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 92 m²
The price is a gift! View house with stunning panoramas of the sea. Vidny Brook in Khosta i…
$199,991
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 457 m²
Kamienica w zamkniętej wiosce! Bezpieczeństwo, terytorium krajobrazowe. Dom ma naprawy proje…
$1,27M
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 260 m²
Dom dla miłośników wsi w mieście. Lokalizacja jest doskonała, wszystkie niezbędne w odległoś…
$699,970
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 140 m²
Dobra oferta na dworek w okolicy Dagomys. Dom jest z. Sergey Field na ulicy. Chwała. Dobra l…
$260,389
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 198 m²
DARK CERTIFICATE! We share your ideas about a comfortable life and embody them both at the…
$360,538
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 200 m²
W przytulnym zielonym zakątku, w pobliżu parku leśnego Macestinsky, jeden z 3 domów w sąsied…
$280,419
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 106 m²
Na sprzedaż przytulny domek w zamkniętej miejscowości, z widokiem na morze. Wykończone, połą…
$179,992
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 138 m²
Timiryazeva-VysokogornayaDomy klasy COMFORT++Kwota umowy jest pełna.Możliwe raty, ustalane i…
$324,986
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 139 m²
$319,986
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 288 m²
Luksusowy dom w stylu górskim w Krasnej Polanie. Całkowicie odnowiony, zapewniający komforto…
$1,80M
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 219 m²
Uwaga pilna sprzedaż od właściciela 8 km od morza!Dwupiętrowy dom z basenem:•powierzchnia do…
$274,988
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 81 m²
Cottage Village „MontevilleVillage” to zamknięta wioska z domkami klasy biznesowej o ekskluz…
$139,994
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 183 m²
Dom w centralnej dzielnicy na ulicy. Wysoka góra.Lokalizacja jest doskonała do życia.Dobry t…
$329,986
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 116 m²
Na sprzedaż przytulny domek na zamkniętym osiedlu z widokiem na morze. Jest wykończone, podł…
$189,992
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 112 m²
Położenie: SDT "Rodnichok", s. Górny Jurt, dzielnicy Khostinsky, dzielnicy Soczi, Krasnodar …
$184,992
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 180 m²
Oferuję zaawansowany technologicznie domek z panoramicznym widokiem na las. Dekoracja elewac…
$180,269
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Dom wolnostojący w Evenkiysky Rayon, Rosja
Dom wolnostojący
Evenkiysky Rayon, Rosja
Powierzchnia 300 m²
Dom na osiedlu domków SayatVillage.Zamknięta wioska widokowych domków.Położony w wyjątkowej …
$449,980
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Parametry nieruchomości w Syberyjski Okręg Federalny, Rosja

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