Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Wnukowo
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Wnukowo, Rosja

;
magazyny
5
6 obiektów total found
Magazyn 15 000 m² w Wnukowo, Rosja
Magazyn 15 000 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 15 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. d Moskwa, powiat Vnukovo, wieś Krekshino, Terminal Prospec…
$227,607
Zostaw prośbę
Magazyn 2 545 m² w Wnukowo, Rosja
Magazyn 2 545 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 2 545 m²
Piętro 1
Klasa Zakład produkcyjny B jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, Moskovsky osada, Lapshinka…
$77,488
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 53 293 m² w Wnukowo, Rosja
Nieruchomości komercyjne 53 293 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 53 293 m²
Klasa Centrum biznesowe jest biurowym kompleksem różnych kondygnacji od 6 do 8 pięter. Konce…
$94,61M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Magazyn 21 015 m² w Wnukowo, Rosja
Magazyn 21 015 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 21 015 m²
Piętro 1
Część magazynowa jest jednopiętrowa, z budynkiem w bloku administracyjnych i gospodarstwa do…
$239,594
Zostaw prośbę
Magazyn 1 647 m² w Wnukowo, Rosja
Magazyn 1 647 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 1 647 m²
Piętro 3
ID: w12384 Do wynajęcia oferowany jest izolowany magazyn klasy B. Moskwa, Marushkinskoye osa…
$20,827
Zostaw prośbę
Magazyn 1 955 m² w Wnukowo, Rosja
Magazyn 1 955 m²
Wnukowo, Rosja
Powierzchnia 1 955 m²
Piętro 1
Klasa C ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. d Moskwa, Tolstopaltsevo wsi, …
$15,957
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się