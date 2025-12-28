Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Kommunarka, Rosja

3 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 123 m² w Kommunarka, Rosja
Nieruchomości komercyjne 123 m²
Powierzchnia 123 m²
Komfortowe biuro na Prokshino Business Quarter. Położony przy wyjściu z metra Prokshino (Odd…
$243,682
Pomieszczenie biurowe 1 080 m² w Kommunarka, Rosja
Pomieszczenie biurowe 1 080 m²
Powierzchnia 1 080 m²
Piętro 11
Dow. os.: L6801 Niedokończona przestrzeń biurowa Powierzchnia: 1080.1m ² Piętro: 11 Wysokość…
$3,15M
Nieruchomości komercyjne 137 m² w Kommunarka, Rosja
Nieruchomości komercyjne 137 m²
Powierzchnia 137 m²
Piętro 1
Komfortowe biuro na Prokshino Business Quarter. Położony przy wyjściu z metra Prokshino (Odd…
$526,411
