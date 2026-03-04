Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pikalyovo
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Pikalyovo, Rosja

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 250 m² w Pikalyovo, Rosja
Nieruchomości komercyjne 2 250 m²
Pikalyovo, Rosja
Powierzchnia 2 250 m²
Piętro 1/1
Art. 92217395. Sprzedaż produkcji i kompleksu magazynowego 3 km od KAD, New Devyatkino. Kos…
$4,00M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 250 m² w Pikalyovo, Rosja
Nieruchomości komercyjne 2 250 m²
Pikalyovo, Rosja
Powierzchnia 2 250 m²
Piętro 1/1
Art. 92217395. Sprzedaż produkcji i kompleksu magazynowego 3 km od KAD, New Devyatkino. Kos…
$4,00M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się