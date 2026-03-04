Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód orłowski, Rosja

Krasnoarmejskoe selskoe poselenie
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 80 m²
$586,281
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 239 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 239 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 239 m²
$1,72M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 174 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 174 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 174 m²
$1,24M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 85 m²
$662,897
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 78 m²
$569,586
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 85 m²
$662,897
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 251 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 251 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 251 m²
$1,88M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 186 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 186 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 186 m²
$1,29M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 78 m²
$569,586
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 246 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 246 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 246 m²
$1,80M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 244 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 244 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 244 m²
$1,77M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 227 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 227 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 227 m²
$1,66M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 85 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 85 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 85 m²
$665,118
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 62 m²
$519,972
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 78 m²
$569,586
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 163 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 163 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 163 m²
$1,12M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 74 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 74 m²
$534,576
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 172 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 172 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 172 m²
$1,40M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 214 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 214 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 214 m²
$1,53M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 216 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 216 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 216 m²
$1,55M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 278 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 278 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 278 m²
$2,03M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 201 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 201 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 201 m²
$1,41M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 177 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 177 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 177 m²
$1,24M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 271 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 271 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 271 m²
$1,95M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 78 m²
$630,722
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 231 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 231 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 231 m²
$1,67M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 63 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 63 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 63 m²
$530,004
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 59 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 59 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 59 m²
$467,065
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 193 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 193 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 193 m²
$1,34M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 188 m² w Horosevskij, Rosja
Nieruchomości komercyjne 188 m²
Horosevskij, Rosja
Powierzchnia 188 m²
$1,33M
Zostaw prośbę
