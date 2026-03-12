Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Odincovskij gorodskoj okrug
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja

nieruchomości komercyjne
10
10 obiektów total found
Magazyn 20 000 m² w Malye Vazemy, Rosja
Magazyn 20 000 m²
Malye Vazemy, Rosja
Powierzchnia 20 000 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy C. Moskiewski region, d Odintsovo, Mała wioska Vyazemy, 1, 1 …
$298,178
Magazyn 7 288 m² w Cascy, Rosja
Magazyn 7 288 m²
Cascy, Rosja
Powierzchnia 7 288 m²
Piętro 1
Powierzchnia kompleksu: 7,288 m2 7 budynków magazynowych o łącznej powierzchni 6026 m2 kompl…
$5,11M
Magazyn 7 288 m² w Cascy, Rosja
Magazyn 7 288 m²
Cascy, Rosja
Powierzchnia 7 288 m²
Piętro 1
Powierzchnia kompleksu: 7,288 m2 7 budynków magazynowych o łącznej powierzchni 6026 m2 kompl…
$69,850
Magazyn 15 153 m² w Malye Vazemy, Rosja
Magazyn 15 153 m²
Malye Vazemy, Rosja
Powierzchnia 15 153 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy C. Moskiewski region, d Odintsovo, Mała wioska Vyazemy, 1, 1 …
$225,914
Magazyn 8 208 m² w Malye Vazemy, Rosja
Magazyn 8 208 m²
Malye Vazemy, Rosja
Powierzchnia 8 208 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy C. Moskiewski region, d Odintsovo, Mała wioska Vyazemy, 1, 1 …
$122,372
Magazyn 2 000 m² w Odincowo, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Odincowo, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w12097 Do wynajęcia oferowana jest przestrzeń magazynowa klasy "B". Położe…
$38,337
Magazyn 3 700 m² w Kubinka, Rosja
Magazyn 3 700 m²
Kubinka, Rosja
Powierzchnia 3 700 m²
Piętro 1
Dow. os.: w8406 Oferujemy na sprzedaż kompleks nieruchomości klasy B, o powierzchni 3400 m2,…
$3,45M
Magazyn 1 500 m² w Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: w11530 Do wynajęcia oferowany jest nieogrzewany hangar o powierzchni 1500 …
$13,418
Magazyn 1 575 m² w Bolshiye Vyazyomy, Rosja
Magazyn 1 575 m²
Bolshiye Vyazyomy, Rosja
Powierzchnia 1 575 m²
Piętro 1
Kompleks nieruchomości składający się z nieruchomości i działki do przechowywania jest ofero…
$10,066
Magazyn 11 400 m² w Golitsyno, Rosja
Magazyn 11 400 m²
Golitsyno, Rosja
Powierzchnia 11 400 m²
Piętro 1
Na sprzedaż jest ogrzewany ciepły magazyn klasy B +. Region Moskwy, d Odintsovo, g Golitsyno…
$16,88M
