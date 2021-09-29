  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  4. Wioska domków Negorod Zanevskij

Wioska domków Negorod Zanevskij

Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$84,889
;
15
Zostawić wniosek
ID: 38226
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5819
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 17.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  • Miasteczko
    Imieni Swierdłowa

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Szukasz przestronnej działki, gdzie nic nie rozprasza od ważnych - tylko natura, cisza i harmonia? Znaleźliśmy go! Na sprzeda? szczególne obszary w komorze cz?? ci wsi domek "Negorod Zanevsky"! Zadzwoń! Takie oferty w mieście pojawiają się rzadko i ziemi szybko znaleźć swoich właścicieli.

Środowisko, w którym wszystko jest jasne

Jest to forma wioski wiejskiej dla tych, którzy wybierają nie tylko ląd, ale również przemyślaną przestrzeń do życia z wyraźnym rezultatem.
Projekt został już utworzony: wszystkie połączenia - gaz, woda, energia elektryczna 15 kW - są podłączone do każdego obiektu. Wybudowano drogi, oświetlenie i krajobraz, zastosowano niezawodne rozwiązania inżynieryjne. Kupujesz działki gotowe do budowy - bez oczekiwań, ukrytych kosztów i zagrożeń technicznych.

Wybór racjonalny

Dzielnica znajduje się w części komory, gdzie jest mniej ruchu, więcej prywatności i kontrolowanego środowiska. Obsługuje jeden styl architektoniczny, czyste asfaltowane podjazdy i dobrze zadbane terytorium - bez hałasu wzrokowego i przypadkowej konstrukcji.
Usługa jest obsługiwana przez firmę usługową FACT. Usługa: zarządzanie zamówieniami, sieciami inżynieryjnymi, bezpieczeństwem i bieżącymi kwestiami. Nie marnujesz czasu na życie, środowisko działa na ciebie.

Równowaga pracy i życia

Stabilny światłowód Internet i wygodna logistyka pozwala na utrzymanie zwykłego rytmu pracy. Jednocześnie znajdują się Państwo w malowniczym miejscu - lesie, jeziorach i rekreacji.
W pobliżu jest wszystko dla rodziny: szkoły, przedszkola, miejsca do spaceru, sporty i komunikacja. Jest to środowisko, w którym wygodnie jest żyć, nie tylko przyjść.

Inwestycje z perspektywą

Kupowanie działki lub domu w Negorod Zanevsky jest nie tylko o życiu dzisiaj, ale również o wartości długoterminowej. Rozwój lokalizacji i jakość projektu tworzą stabilną płynność oraz potencjał wzrostu kosztów.
Inwestujesz w środowisko, które utrzyma i zwiększy Twoją wartość w czasie.

Komfort na każdym etapie

Z deweloperem "FACT" otrzymujesz nie tylko fabułę, ale system wsparcia budowania - od momentu transakcji i przez cały okres własności nieruchomości. Tak, że estetyka, wygoda i wartość osiedli domków były zachowane rok po roku, firma usługowa "FACT". Usługa zapewnia stabilne funkcjonowanie sieci inżynieryjnych i infrastruktury, utrzymuje porządek na terytorium i zapewnia obsługę klienta, w tym poprzez wygodną aplikację mobilną. Zespół społeczności jest odpowiedzialny za atmosferę życia w projektach: organizuje wypoczynek i wydarzenia, rozwija dobrą sąsiedztwo i tworzy żywą, wygodną społeczność mieszkańców.

Oferujemy możliwość osobistego oglądania. Skontaktuj się z nami, aby uzgodnić wygodny czas i omówić indywidualne warunki.

Lokalizacja na mapie

Imieni Swierdłowa, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$108,070
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
Cena na zgłoszenie
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$39,192
Wieś domków Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$42,950
Wieś domków Negorod Toksovo
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$109,222
Przeglądasz
Wioska domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$84,889
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Pokaż wszystko Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$81,140
Jeśli Twoim celem jest zakup działki w pobliżu jeziora w regionie Leningradu, zwrócić uwagę na tę ofertę. Dzielnice znajdują się w wiosce wiejskiej na brzegu rzeki Vuoksy- Virta, w pobliżu lasu, który zapewnia prywatność, komfort i zrównoważoną wartość lokalizacji. Miejsce dla tych, którzy w…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Pokaż wszystko Wieś domków Lubimovo
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$39,160
Place IZHS z gazem w miejscowości wiejskiej w pobliżu Pawłowska i Puszkina_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Wieś znajduje się w dzielnicy Tosnensky, zaledwie 30 km od St. Petersburg.→ Na moskiewskiej autostradzie droga do Puszkina zajmie 20 minut, do parku Pawłowskiego - 15 minut. → W odl…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Pokaż wszystko Wieś domków Otradnaa buhta 20
Wieś domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$35,644
Jezioro jest jak prywatna przestrzeń i jest to FACT. Na sprzeda? ready-made domek wsi "Otradnaya Bay 2", znajduje si? na 1 linii jeziora o tej samej nazwie. Przestronna partia w pobliżu wody, ukształtowane środowisko życia i środowisko naturalne tworzą rzadki format życia - prywatny, spokojn…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje