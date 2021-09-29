  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pervomajskoe selskoe poselenie
  4. Wioska domków Lintulovo

Wioska domków Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$60,397
;
36
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27361
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4111
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lokalizacja:
Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia:
szkoły i przedszkola;
sklepy i apteki;
Restauracje i ośrodki spa

Środowisko naturalne:
→ Las iglasty, Oz. Worontsovskoye z eko-ścieżką. W odległości spaceru od "Lintulovo" znajduje się jeszcze kilka jezior - Lublin, Zhmurkino i małe jezioro Lozovoe.

Komunikacja i infrastruktura wsi:
→ Energia elektryczna 15 kW (dekretem rządowym nr 861)
→ Pipeline
Punkty kontrolne, ochrona.
→ Parking dla gości
→ Drogi asfaltowe z chodnikami
→ Oświetlenie uliczne LED
→ Pojedyncze ogrodzenie, wejście na miejsce
→ Obszar odpoczynku: własny park z zbiornikiem i dwoma obszarami rekreacyjnymi
→ Usługa terytorium jest wykonywana przez profesjonalną firmę usługową Greenline.

Warunki zakupu:
→ Kredyt hipoteczny od wiodących banków na preferencyjnych programach
→ Zagospodarowanie od ceny jak z 100% płatności! wolny od odsetek za pierwszy rok; pierwsza rata od 10%; okres do 48 miesięcy; możliwość budowy bezpośrednio po zakończeniu transakcji;
Handel według wartości rynkowej z umową od 1 tygodnia

Gwarancja:
→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

Możliwa prezentacja internetowa Nr 197 (a) Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 11784

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Wieś domków Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$78,434
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$33,559
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$16,220
Wieś domków Lubimovo
Ladoga, Rosja
od
$30,915
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$17,785
Państwo przegląda
Wioska domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$60,397
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Wieś domków Vuoksaari
Wieś domków Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$20,691
Gdzie chcesz się zatrzymać: na brzegu jeziora w regionie LeningradJeśli chcesz kupić działkę ziemi w regionie Leningradu, zwłaszcza działkę na brzegu jeziora - nie przegap Vuoksaari! Obok wioski wiejskiej będzie park sztuki z ecotlines! Miejsca do spaceru, inspiracji i samotności z naturą są…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$112,601
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Lintulovo
Wieś domków Lintulovo
Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$47,185
Plat w miejscowości z własnym parkiem w dzielnicy Vyborg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Lokalizacja:Domek wsi "Lintulovo" 35 km od St. Petersburg. W 15 minut samochodem jest Zelenogorsk, który posiada niezbędną infrastrukturę do odpoczynku i życia: szkoły i przedszkola; sklepy i apteki;Restauracje …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Rosja
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
29.09.2021
«Inwestorzy z Białorusi, Rosji i Kazachstanu wchodzą na rynek jako ostatni». Jak uniknąć największych błędów i rozczarowań przy inwestowaniu w nieruchomości
Wyświetlić wszystkie publikacje