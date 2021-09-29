Wioska domków Lintulovo

Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury.



Pojedynczy styl architektoniczny w projekcie staje się naturalną kontynuacją natury, gdzie każdy element poprawy podkreśla piękno krajobrazu. Fasady są zaprojektowane w jednym stylu, ulice są oświetlane nowoczesnymi lampami, a wszystkie linie kablowe są umieszczone pod ziemią - tak, że nic nie rozprasza oko od horyzontu.



Miejsce, w którym spoczywa wygląd

Krajobraz tutaj działa na poczucie głębokości: las odchodzi, zieleń zmienia się wraz z porami roku, a przestrzeń wokół zachowuje poczucie otwartego horyzontu i spokoju.



Park, który kocha cała rodzina.

Park w centrum wsi został stworzony, aby się zjednoczyć. Dzieci lub dorośli, miłośnicy aktywnego wypoczynku lub medytacji - każdy znajdzie tu miejsce siły. Komunikacja, ruch, inspiracja!



Komfort na każdym etapie

Z deweloperem "FACT" otrzymujesz nie tylko fabułę, ale system wsparcia budowania - od momentu transakcji i przez cały okres własności nieruchomości. Tak, że estetyka, wygoda i wartość osiedli domków były zachowane rok po roku, firma usługowa "FACT". Usługa zapewnia stabilne funkcjonowanie sieci inżynieryjnych i infrastruktury, utrzymuje porządek na terytorium i zapewnia obsługę klienta, w tym poprzez wygodną aplikację mobilną. Zespół społeczności jest odpowiedzialny za atmosferę życia w projektach: organizuje wypoczynek i wydarzenia, rozwija dobrą sąsiedztwo i tworzy żywą, wygodną społeczność mieszkańców.



Minimalny czas na drodze, maksymalne możliwości

Każda wycieczka do miasta to mała wycieczka z piękną panoramą zamiast nudnych korków. Zrób więcej, bądź mniej zmęczony i ciesz się życiem codziennym.

W 15 minut jazdy - kurort miasta Zelenogorsk z plaż Zatoki Fińskiej, spacery w pobliżu wody i rozwiniętej infrastruktury rekreacji i usług.

W pobliżu znajduje się Park Kultury i Rekreacji "Mischievous Squirrels", klub jeździecki "Northern Estate", kort tenisowy w Ilyichev, pawilon wystawienniczy Muzeum Jałków, centrum rekreacyjne "Sunny Beach", "View Ga", "Greenwald Park" z parkiem linowym, łaźnia i kompleks restauracji i wiele innych.



Skontaktuj się z nami, aby podać szczegóły zakupu i zorganizować pokaz, w tym online. Czasami właściwe miejsce nie jest przeszukiwane na długo. Rozpoznają go.

Sekcja 326. Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 12329