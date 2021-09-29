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Wioska domków Lintulovo

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$100,937
7.08.2026
$100,937
25.11.2024
$91,879
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24
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ID: 23102
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5466
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vyborgsky District
  • Miasto
    Pervomajskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Wieś wiejska lepiej widziana niż opisana, i to jest FACT. Lintulovo jest wyjątkowym miejscem otoczonym ekspresyjną północną naturą Kareliańskiego Istmusa. Ciesz się spokojem lasu, spacery do malowniczego jeziora i bliskość Zelenogorsk z jego infrastruktury.

Pojedynczy styl architektoniczny w projekcie staje się naturalną kontynuacją natury, gdzie każdy element poprawy podkreśla piękno krajobrazu. Fasady są zaprojektowane w jednym stylu, ulice są oświetlane nowoczesnymi lampami, a wszystkie linie kablowe są umieszczone pod ziemią - tak, że nic nie rozprasza oko od horyzontu.

Miejsce, w którym spoczywa wygląd
Krajobraz tutaj działa na poczucie głębokości: las odchodzi, zieleń zmienia się wraz z porami roku, a przestrzeń wokół zachowuje poczucie otwartego horyzontu i spokoju.

Park, który kocha cała rodzina.
Park w centrum wsi został stworzony, aby się zjednoczyć. Dzieci lub dorośli, miłośnicy aktywnego wypoczynku lub medytacji - każdy znajdzie tu miejsce siły. Komunikacja, ruch, inspiracja!

Komfort na każdym etapie
Z deweloperem "FACT" otrzymujesz nie tylko fabułę, ale system wsparcia budowania - od momentu transakcji i przez cały okres własności nieruchomości. Tak, że estetyka, wygoda i wartość osiedli domków były zachowane rok po roku, firma usługowa "FACT". Usługa zapewnia stabilne funkcjonowanie sieci inżynieryjnych i infrastruktury, utrzymuje porządek na terytorium i zapewnia obsługę klienta, w tym poprzez wygodną aplikację mobilną. Zespół społeczności jest odpowiedzialny za atmosferę życia w projektach: organizuje wypoczynek i wydarzenia, rozwija dobrą sąsiedztwo i tworzy żywą, wygodną społeczność mieszkańców.

Minimalny czas na drodze, maksymalne możliwości
Każda wycieczka do miasta to mała wycieczka z piękną panoramą zamiast nudnych korków. Zrób więcej, bądź mniej zmęczony i ciesz się życiem codziennym.
W 15 minut jazdy - kurort miasta Zelenogorsk z plaż Zatoki Fińskiej, spacery w pobliżu wody i rozwiniętej infrastruktury rekreacji i usług.
W pobliżu znajduje się Park Kultury i Rekreacji "Mischievous Squirrels", klub jeździecki "Northern Estate", kort tenisowy w Ilyichev, pawilon wystawienniczy Muzeum Jałków, centrum rekreacyjne "Sunny Beach", "View Ga", "Greenwald Park" z parkiem linowym, łaźnia i kompleks restauracji i wiele innych.

Skontaktuj się z nami, aby podać szczegóły zakupu i zorganizować pokaz, w tym online. Czasami właściwe miejsce nie jest przeszukiwane na długo. Rozpoznają go.
Sekcja 323. Numer katastralny 1: 47: 01: 1706001: 12332

Lokalizacja na mapie

Pervomajskoe selskoe poselenie, Rosja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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