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Wioska domków Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$217,860
;
17
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ID: 38145
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 5514
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Käkisalmi District
  • Miasto
    Plodovskoe selskoe poselenie
  • Adres
    41K 156

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Jezioro jest jak prywatna przestrzeń i jest to FACT. Na sprzeda? ready-made domek wsi "Otradnaya Bay 2", znajduje si? na 1 linii jeziora o tej samej nazwie. Przestronna partia w pobliżu wody, ukształtowane środowisko życia i środowisko naturalne tworzą rzadki format życia - prywatny, spokojny i zweryfikowany. Tej zimy są specjalne warunki zakupu - skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i zorganizować oglądanie. Takie oferty są rzadkie i szybko wybierane.

Miejsca, które uzupełniają twój rytm życia

Lokalizacja jest ceniona nie tylko przez prywatność wody, ale także przez bogate, już utworzone środowisko. W pobliżu funkcjonujących ośrodków rekreacyjnych takich jak Pyhäjärvi, EcoPort, Aquamarine, które uzupełniają codzienne życie infrastrukturą rekreacyjną: trasy spacerowe, działania wodne, restauracje, kąpiele i formaty rekreacyjne klubu, Losevo posiada klub jeździecki i park linowy.

W pobliżu znajduje się system Vuoksa, tworzący jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów przyrodniczych regionu. 10 minut jazdy od wyspy Konevets, gdzie znajduje się klasztor Konevsky Nativity- Theotokos, jest również słynny Kamień Koń, starożytny kamień kultowy, który stał się chrześcijańskim sanktuarium. Nie jest to tymczasowe środowisko kurortów, lecz ustalony klaster krajowy, który rozwija się od lat.

Rosyjska natura z północnym charakterem

Wokół - zachował swój pierwotny charakter Kareliańskiego Isthmusa i prawdziwego północnego lasu, gdzie rosną grzyby, jagody i rośliny lecznicze. Jest to terytorium, które zostało wybrane dla pokoleń do życia, a jego wartość jest nadal tam.

Pokój natury z Urban Comfort

Nie szukaj kompromisu między komfortem a relaksem w przyrodzie. Wioska z udogodnieniami: centralne dostawy wody, elektryczność 15 kW, oświetlenie, Internet. Terytorium wsi jest ogrodzone, wyposażone w barierę i system kontroli.

Środa życia i odpoczynku

Infrastruktura wodna staje się naturalną częścią codziennego życia, pozwalając spędzić czas na jeziorze w dowolnym dogodnym czasie. Jest to forma rekreacji, która nie wymaga podróży i planowania - wszystko jest już blisko. Dla mieszkańców są miejsca do wypoczynku i plac zabaw, znajduje się nabrzeże i poślizg do wodowania łodzi i łodzi do połowów i przyjemne spacery po wodzie. Planuje się stworzenie boiska sportowego z kompleksem treningowym i boiskiem do siatkówki.

Komfort na każdym etapie

FACT pozostaje z Tobą nie tylko w fazie transakcji. Wszystkie kwestie związane z eksploatacją i utrzymaniem wsi należą do zakresu odpowiedzialności spółki usługowej FACT. "Serwis" tak, że życie tutaj pozostaje wygodne i przewidywalne rok po roku. Dla Państwa dostępna jest wygodna aplikacja mobilna.

Skontaktuj się z nami.
Gotowy odpowiedzieć na pytania i pokazać stronę w wygodnym formacie - dostępne online! Sekcja 232. Numer katastralny 1: 47: 03: 0802001: 579

Lokalizacja na mapie

Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja

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Wioska domków Otradnaa buhta 20
Plodovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$217,860
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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