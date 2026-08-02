Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Naro-Fominsk
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Naro-Fominsk, Rosja

;
21 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 113 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 113 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$267,459
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 100 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$237,029
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 107 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 107 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 107 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$253,908
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 103 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 103 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$245,112
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 76 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$180,684
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 78 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$184,725
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 88 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 88 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 88 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$210,164
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 108 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 108 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 108 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$255,572
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 86 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 86 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 86 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$203,269
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 62 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 62 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 62 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$148,351
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 79 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 79 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 79 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$188,529
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 78 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$186,390
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 79 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 79 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 79 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$188,529
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 102 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 102 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 102 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$242,497
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 113 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 113 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 113 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$268,648
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 64 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$148,566
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 76 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 76 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 76 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$175,788
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 109 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 109 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 109 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$258,425
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 84 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 84 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 84 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$198,514
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 67 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 67 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 67 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$160,238
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 96 m² w Naro-Fominsk, Rosja
Nieruchomości komercyjne 96 m²
Naro-Fominsk, Rosja
Powierzchnia 96 m²
Klubowa klasa biznesowa to 8-piętrowy budynek, zbudowany w oparciu o monolityczną technologi…
$227,757
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się