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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mytishchi Urban Okrug, Rosja

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Mytiszczi
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24 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 457 m² w Celobitevo, Rosja
Nieruchomości komercyjne 457 m²
Celobitevo, Rosja
Powierzchnia 457 m²
Liczba kondygnacji 2
Produkcja i blok z biurem od 456.8 M2. 800 M od Moskwy. Sprzedaż od dewelopera. Depot 16 / 2…
$1,31M
VAT
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Deweloper
VSF Group
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Pomieszczenie biurowe 2 800 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 2 800 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 4
Drogi Tenancie, oferujemy Ci wynajem biura 2800.0 m2 na 4. piętrze na korzystnych warunkach.…
$54,340
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Pomieszczenie biurowe 8 400 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 8 400 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 8 400 m²
Piętro 3
Oferowane do wynajęcia 3 piętra w BC Quadrum, m Medvedkovo Klasa nowoczesna Budynek Biura z …
$163,019
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International Property AlertInternational Property Alert
Magazyn 4 223 m² w Eremino, Rosja
Magazyn 4 223 m²
Eremino, Rosja
Powierzchnia 4 223 m²
Piętro 1
Dow. os. L5422 Do wynajęcia oferowana jest przestrzeń magazynowa klasy "B +". Położenie: reg…
$72,677
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Pomieszczenie biurowe 2 800 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 2 800 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 4
Dow. os. L8611 Oferuje się wynajem pomieszczeń biurowych na 4. piętrze w klasie A BC Quadrum…
$50,001
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Magazyn 24 543 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 24 543 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 24 543 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia 24543 m2, łącz…
$528,352
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TekceTekce
Magazyn 1 500 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Dow. os.: L5641 Magazyn jest dostępny do wynajęcia. Położenie: region moskiewski, dystrykt M…
$24,590
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Magazyn 5 000 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 5 000 m²
Piętro 1
Klasa B ogrzewany zakład produkcyjny jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, g Mytishchi,…
$4,51M
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Pomieszczenie biurowe 2 800 m² w Mytiszczi, Rosja
Pomieszczenie biurowe 2 800 m²
Mytiszczi, Rosja
Powierzchnia 2 800 m²
Piętro 3
Dow. os.: L9502 Oferowane do wynajęcia powierzchni biurowej na 4. piętrze w klasie A BC "Qua…
$50,001
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Magazyn 1 700 m² w Suharevo, Rosja
Magazyn 1 700 m²
Suharevo, Rosja
Powierzchnia 1 700 m²
Piętro 1
Wynajem magazynu jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy! Oferujemy ciepły magazyn o po…
$27,869
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Magazyn 4 320 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 4 320 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 4 320 m²
Piętro 1
Klasa C chłodnia jest oferowana do wynajęcia. Moscow region, g Mytishchi, Sgonniki wsi, Indu…
$59,016
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Magazyn 12 987 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 12 987 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 12 987 m²
Piętro 1
Sprzedaż magazynu klasy A. Wysokość robocza sufitu w magazynie wynosi 17 m. Piętro w magazyn…
$28,33M
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Magazyn 13 425 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 13 425 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 13 425 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 13,425 m2, w tym: - Mezzanina …
$289,008
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Magazyn 1 500 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
dowód tożsamości: L6413 Produkcja i magazyny są dostępne do wynajęcia. Położenie: region mos…
$24,590
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Magazyn 1 700 m² w Suharevo, Rosja
Magazyn 1 700 m²
Suharevo, Rosja
Powierzchnia 1 700 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B +. Moscow region, g Mytishchi, Sucharevo wsi, 140 stron 10,…
$27,869
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Magazyn 4 724 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 4 724 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 4 724 m²
Piętro 1
Powierzchnia magazynowa wynosi 4,724 km. z nich: część administracyjna i domowa - 451 m2, me…
$101,696
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Magazyn 1 500 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 1 500 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Piętro 1
Magazyny są oferowane do wynajęcia. Lokalizacja: Mo, Mytishchi, D. Abbakumovo. Wysokość sufi…
$24,590
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Magazyn 3 400 m² w Suharevo, Rosja
Magazyn 3 400 m²
Suharevo, Rosja
Powierzchnia 3 400 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn o powierzchni 1700 m2 w regionie Moskwy, Mytishchi. Dogodna lokaliz…
$55,737
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Magazyn 24 543 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 24 543 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 24 543 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 24,543 m2, w tym: - Mezzanina …
$528,352
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Magazyn 11 118 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 11 118 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 11 118 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia całkowita 11,1…
$239,344
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Magazyn 13 425 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 13 425 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 13 425 m²
Piętro 1
Klasa podgrzewana Magazyn do wynajęcia. Ogłoszenie jest istotne. Powierzchnia 13425 m2 łączn…
$289,008
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Magazyn 1 700 m² w Suharevo, Rosja
Magazyn 1 700 m²
Suharevo, Rosja
Powierzchnia 1 700 m²
Piętro 1
Na wynajem oferowany jest ciepły magazyn o powierzchni 1500 m2. Położenie: MO, Mytishchi, 20…
$27,869
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Magazyn 11 118 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 11 118 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 11 118 m²
Piętro 1
Magazyn klasy "A" do wynajęcia Powierzchnia całkowita wynosi 11 118 m2, w tym: - Mezzanina …
$239,344
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Magazyn 2 000 m² w Abbakumovo, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Abbakumovo, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1
Wysokość sufitu w pomieszczeniach: P1: 5 metrów, P2: 3,5 metra, P3: 5 metrów, P4.5: 3,3 metr…
$25,045
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Typy nieruchomości w Mytishchi Urban Okrug.

pomieszczenia biurowe
magazyny
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