  2. Rosja
  3. Obwód moskiewski
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Obwód moskiewski, Rosja

Kotelniki
57
Podolsk
36
Domodiedowo
24
Bałaszycha
19
686 obiektów total found
Magazyn 1 034 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 1 034 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 1 034 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe - 12x18m Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13785
$1,81M
Magazyn 100 000 m² w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Magazyn 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 100 000 m²
Piętro 1
Industrial Park "Novopetrovskoye" klasa "A" znajduje się 78 km. w kierunku zachodnim od mosk…
$153,98M
Magazyn 3 654 m² w Bałaszycha, Rosja
Magazyn 3 654 m²
Bałaszycha, Rosja
Powierzchnia 3 654 m²
Piętro 1
Do wynajęcia oferuje kompleks magazynowy o powierzchni 3,654m2 Grunty w wysokości 0,46 Ga w …
$12,682
Magazyn 1 627 m² w Obukhovo, Rosja
Magazyn 1 627 m²
Obukhovo, Rosja
Powierzchnia 1 627 m²
Piętro 1
Oferowana do wynajęcia powierzchni magazynowej 1626.7m2 Powierzchnia magazynowa - 1479.2m2, …
$24,808
Magazyn 6 588 m² w Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rosja
Magazyn 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rosja
Powierzchnia 6 588 m²
Piętro 1
Właściciel wynajmuje nowoczesny kompleks magazynowy klasy A, 6 588 m2 w technoparku "Svitino…
$126,800
Magazyn 2 600 m² w Elektrostal, Rosja
Magazyn 2 600 m²
Elektrostal, Rosja
Powierzchnia 2 600 m²
Piętro 4
2 freight elevators of 5 tons and 2 cargo lifts of 3 tons. There are also office and utility…
$12,306
Magazyn 576 m² w Solnechnogorsky District, Rosja
Magazyn 576 m²
Solnechnogorsky District, Rosja
Powierzchnia 576 m²
Piętro 1
Magazyn 576 m2 - 33 km od Moskwy. Zapomnij o problemach logistycznych! Dorośnij z nami! Zap…
$981,415
Magazyn 10 500 m² w Klin, Rosja
Magazyn 10 500 m²
Klin, Rosja
Powierzchnia 10 500 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Położenie: MO, Klin, 72 km od Moskwy na autostr…
$146,856
Magazyn 2 000 m² w Solnechnogorsky District, Rosja
Magazyn 2 000 m²
Solnechnogorsky District, Rosja
Powierzchnia 2 000 m²
Piętro 1
Wynajem magazynu 2000 m2 jest idealnym rozwiązaniem dla Twojej firmy zaledwie 33 km od Moskw…
$37,863
Magazyn 11 200 m² w Podolsk Urban Okrug, Rosja
Magazyn 11 200 m²
Podolsk Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 11 200 m²
Piętro 1
wysokość robocza 13,2 m, kolumny ze wzmocnionego betonu; miejsca parkingowe dla pojazdów tow…
$201,197
Magazyn 3 270 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 3 270 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 3 270 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe - 12x18m Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. dowód tożsamości: w13790
$5,72M
Magazyn 5 840 m² w Ramensky District, Rosja
Magazyn 5 840 m²
Ramensky District, Rosja
Powierzchnia 5 840 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy B do wynajęcia. Moskiewski region, d Ramenskoye, Zelenaya Slo…
$45,436
Magazyn 5 000 m² w Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Magazyn 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 5 000 m²
Piętro 1
Klasa B ogrzewany zakład produkcyjny jest oferowany na sprzedaż. Moscow region, g Mytishchi,…
$4,16M
Magazyn 504 m² w Solnechnogorsky District, Rosja
Magazyn 504 m²
Solnechnogorsky District, Rosja
Powierzchnia 504 m²
Piętro 1
Kup swój magazyn 504 m2 w 33 km od Moskwy - Rozpocznij udany biznes!🔥Szukasz idealnego magaz…
$858,738
Magazyn 615 m² w Tokaryovo, Rosja
Magazyn 615 m²
Tokaryovo, Rosja
Powierzchnia 615 m²
Piętro 1
Kolumny etapowe - 12x18m Gotowy do wejścia - wrzesień 2026. Dow. os.: w13782
$1,07M
Magazyn 7 392 m² w Losino Petrovsky, Rosja
Magazyn 7 392 m²
Losino Petrovsky, Rosja
Powierzchnia 7 392 m²
Piętro 1
Obiekty produkcyjne znajdują się na 1. i 2. piętrze oddzielonego budynku. Beton podłogowy po…
$97,956
Magazyn 1 570 m² w Spas Kamenka, Rosja
Magazyn 1 570 m²
Spas Kamenka, Rosja
Powierzchnia 1 570 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Dmitrov, Spas- Kamenka wsi, Rive…
$29,730
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Krasnogorsk, Rosja
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Krasnogorsk, Rosja
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4
Biuro w Krasnogorsku. Jest on sprzedawany jako gotowy-wykonane wypożyczalnia, najemca na 11-…
$321,034
Magazyn 4 868 m² w Spas Kamenka, Rosja
Magazyn 4 868 m²
Spas Kamenka, Rosja
Powierzchnia 4 868 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Dmitrov, Spas- Kamenka wsi, Rive…
$92,168
Magazyn 3 724 m² w Podolsk, Rosja
Magazyn 3 724 m²
Podolsk, Rosja
Powierzchnia 3 724 m²
Piętro 1
1 piętro produkcji ogrzewany statek o powierzchni 3 724 metrów kwadratowych. Wielkość ciała …
$29,029
Magazyn 3 000 m² w Podolsk Urban Okrug, Rosja
Magazyn 3 000 m²
Podolsk Urban Okrug, Rosja
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 1
wysokość robocza 13,2 m, kolumny ze wzmocnionego betonu; miejsca parkingowe dla pojazdów tow…
$53,892
Magazyn 4 000 m² w Gorki Leninskiye, Rosja
Magazyn 4 000 m²
Gorki Leninskiye, Rosja
Powierzchnia 4 000 m²
Piętro 1
F-: Obszar magazynowy klasy A jest oferowany do wynajęcia. Lokalizacja: MO, Vidnoye, RP Gork…
$71,562
Magazyn 1 440 m² w Zabolote, Rosja
Magazyn 1 440 m²
Zabolote, Rosja
Powierzchnia 1 440 m²
Piętro 1
Magazyn klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, Domodedovo, Zabolotye wsi, 101, …
$30,063
Magazyn 7 020 m² w Miendielejewo, Rosja
Magazyn 7 020 m²
Miendielejewo, Rosja
Powierzchnia 7 020 m²
Piętro 1
Obiekt produkcyjny klasy A jest oferowany do wynajęcia. Moscow region, d Solnechnogorsk, RP …
$110,750
Magazyn 864 m² w Solnechnogorsky District, Rosja
Magazyn 864 m²
Solnechnogorsky District, Rosja
Powierzchnia 864 m²
Piętro 1
Wynajem magazynu 864 m2 - tylko 33 km od Moskwy! Świetne rozwiązanie dla twojej firmy! Mag…
$16,357
Magazyn 31 390 m² w Domodiedowo, Rosja
Magazyn 31 390 m²
Domodiedowo, Rosja
Powierzchnia 31 390 m²
Piętro 1
Oferujemy ciepły magazyn klasy A. Moscow region, Domodedovo, Danilovo wsi, 69, 1 piętro (poł…
$443,056
Magazyn 4 724 m² w Lobnya, Rosja
Magazyn 4 724 m²
Lobnya, Rosja
Powierzchnia 4 724 m²
Piętro 1
Powierzchnia magazynowa wynosi 4,724 km. z nich: część administracyjna i domowa - 451 m2, me…
$96,985
Magazyn 4 165 m² w Tomilino, Rosja
Magazyn 4 165 m²
Tomilino, Rosja
Powierzchnia 4 165 m²
Piętro 1
Klasa A ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. Moskiewski region, g Lyubertsy…
$78,856
Magazyn 7 923 m² w Tomilino, Rosja
Magazyn 7 923 m²
Tomilino, Rosja
Powierzchnia 7 923 m²
Piętro 1
Klasa A ogrzewany ciepły magazyn jest oferowany do wynajęcia. Moskiewski region, g Lyubertsy…
$149,995
Magazyn 1 000 m² w Bolsoe Bunkovo, Rosja
Magazyn 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rosja
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1
Rozmieszczenie: Moskwa region, Noginsk, Bolshaya Bunkovo wieś, Proletarskaya str., 12 Powie…
$10,728
Typy nieruchomości w Obwód moskiewski.

pomieszczenia biurowe
magazyny
