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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Majkop, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Majkop, Rosja
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Mieszkanie 2 pokoi
Majkop, Rosja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Piętro 12/14
Przestronne trzypokojowe mieszkanie jest oferowane na sprzedaż na 12 piętrze nowoczesnego bu…
$175,000
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