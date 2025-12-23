Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Lodejnopolskoe gorodskoe poselenie
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Lodejnopolskoe gorodskoe poselenie, Rosja

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 785 m² w Lodeynoye Pole, Rosja
Nieruchomości komercyjne 785 m²
Lodeynoye Pole, Rosja
Powierzchnia 785 m²
Piętro 1/2
Art. 54854748. W Lodein Field na działce o powierzchni 0,5 ha sprzedawane są dwie duże bloki…
$501,265
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 500 m² w Lodeynoye Pole, Rosja
Nieruchomości komercyjne 1 500 m²
Lodeynoye Pole, Rosja
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Art. 54854748. Dwa budynki i działki o powierzchni 0,5 ha są na sprzedaż. Obiekt znajduje si…
$351,218
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się