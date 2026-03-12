Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Magazyny na sprzedaż w Kubinka, Rosja

1 obiekt total found
Magazyn 3 700 m² w Kubinka, Rosja
Magazyn 3 700 m²
Kubinka, Rosja
Powierzchnia 3 700 m²
Piętro 1
Dow. os.: w8406 Oferujemy na sprzedaż kompleks nieruchomości klasy B, o powierzchni 3400 m2,…
$3,45M
