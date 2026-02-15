Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Klopickoe selskoe poselenie, Rosja

18 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 4 113 m² w Sumino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 4 113 m²
Sumino, Rosja
Powierzchnia 4 113 m²
Piętro 1/1
Art. 91430697. Oferowany na sprzedaż kompleks nieruchomości w miejscowości Sumino, składając…
$259,745
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 926 m² w Sumino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 3 926 m²
Sumino, Rosja
Powierzchnia 3 926 m²
Piętro 1/1
Art. 90423798. Kompleks magazynów na powierzchni zeil z katastralnym numerem: 47: 22: 061200…
$259,745
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 672 m² w Klopickoe selskoe poselenie, Rosja
Nieruchomości komercyjne 672 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Rosja
Powierzchnia 672 m²
Piętro 1/1
Art. 91431422. Budynek magazynowy na gruntach rolniczych jest oferowany na sprzedaż, wcześni…
$25,974
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 4 625 m² w Klopickoe selskoe poselenie, Rosja
Nieruchomości komercyjne 4 625 m²
Klopickoe selskoe poselenie, Rosja
Powierzchnia 4 625 m²
Piętro 1/1
Art. 90846368. Na sprzedaż produkcja i magazyn kompleks na dzia? ce 2,2 ha Region Leningrad…
$272,732
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 417 m² w Sumino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 1 417 m²
Sumino, Rosja
Powierzchnia 1 417 m²
Piętro 1/1
Art. 88040843. Oddzielny budynek stojący (NEO) na dzia? ce 1.22 ha (oddzielny katastr), znaj…
$209,876
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 24 200 m² w Sumino, Rosja
Nieruchomości komercyjne 24 200 m²
Sumino, Rosja
Powierzchnia 24 200 m²
Piętro 1/1
art. 88038008. Kompleks nieruchomości składa się z dwóch działek rolnych, do umieszczenia ga…
$333,332
Zostaw prośbę
