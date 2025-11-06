Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. rejon czerniachowski
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w rejon czerniachowski, Rosja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w rejon czerniachowski, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
rejon czerniachowski, Rosja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/4
Mieszkanie potrzebuje renowacji! Właściciel jest gotowy na niewielką dopłatę, aby wstępnie c…
$6,134
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w rejon czerniachowski, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się