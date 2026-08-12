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Rezydencje z ogrodem na sprzedaż w Centralny Okręg Federalny, Rosja

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2 obiekty total found
Rezydencja 30 pokojów w Moskwa, Rosja
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Rezydencja 30 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 704 m²
Liczba kondygnacji 2
Estetyka luksusowych nieruchomości ze SmirexZespół architektoniczny w stylu późnego eklektyz…
$110,00M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Rezydencja 28 pokojów w Moskwa, Rosja
Rezydencja 28 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 28
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
Unikalne rezydencje na brzegu Sofii z widokiem na Kreml. Cena na życzenie.W LCD "Złoty" znaj…
$100,00M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
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Realting.com
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Parametry nieruchomości w Centralny Okręg Federalny, Rosja

z garażem
z Basen
Tanie
Luksusowe
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