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Rezydencje na sprzedaż w Centralny Okręg Federalny, Rosja

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6 obiektów total found
Rezydencja 30 pokojów w Moskwa, Rosja
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Rezydencja 30 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 704 m²
Liczba kondygnacji 2
Estetyka luksusowych nieruchomości ze SmirexZespół architektoniczny w stylu późnego eklektyz…
$110,00M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Rezydencja 30 pokojów w Moskwa, Rosja
Rezydencja 30 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 704 m²
Liczba kondygnacji 2
Estetyka luksusowych nieruchomości z SminexZespół architektoniczny w stylu późnego eklektyzm…
$110,00M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Rezydencja 28 pokojów w Moskwa, Rosja
Rezydencja 28 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 28
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
Unikalne rezydencje na brzegu Sofii z widokiem na Kreml. Cena na życzenie.W LCD "Złoty" znaj…
$100,00M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Rezydencja 5 pokojów w Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
Rezydencja 5 pokojów
Odincovskij gorodskoj okrug, Rosja
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 000 m²
Posiadłość kraju o powierzchni 1000 m2 znajduje się na działce o odpowiednim kształcie 40 ak…
$6,48M
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Rezydencja w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Rezydencja
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Powierzchnia 1 400 m²
Przestronny dwór o powierzchni 1400 m2 zbudowany jest na dużej działce 69,2 hektara obok las…
$2,85M
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Agencja
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Rezydencja 9 pokojów w municipalnyj okrug Istra, Rosja
Rezydencja 9 pokojów
municipalnyj okrug Istra, Rosja
Sypialnie 9
Powierzchnia 2 200 m²
Wiejska rezydencja o powierzchni 2200 m2 zbudowana jest na przestronnej działce o powierzchn…
$3,41M
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Parametry nieruchomości w Centralny Okręg Federalny, Rosja

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