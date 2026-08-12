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Domy z garażem na sprzedaż w Centralny Okręg Federalny, Rosja

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Moskwa
9
Obwód moskiewski
81
Obwód twerski
4
3 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Moskwa, Rosja
Premium Premium
Willa 8 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
W Lavrushinsky jest tylko 6 willi. Mają kilka pięter do planowania, oddzielne wejścia, duże …
$22,05M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Rezydencja 30 pokojów w Moskwa, Rosja
Premium Premium
Rezydencja 30 pokojów
Moskwa, Rosja
Pokoje 30
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 704 m²
Liczba kondygnacji 2
Estetyka luksusowych nieruchomości ze SmirexZespół architektoniczny w stylu późnego eklektyz…
$110,00M
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Consulting VP Park SRL
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Napisz w Telegram
Dom 7 pokojów w Zhukovka, Rosja
Dom 7 pokojów
Zhukovka, Rosja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 750 m²
CP "Academic Beetle"9 km od Moskwy na autostradzie Rublevo-UspenskoeDom w stylu angielskim n…
$3,85M
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Typy nieruchomości w Centralny Okręg Federalny.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Centralny Okręg Federalny, Rosja

z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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