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Wynajem mieszkań i apartamentów na jeden dzień w Bałtijsk, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Bałtijsk, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Bałtijsk, Rosja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 3/3
Pavlov Apartments "Color Dreams" jest projektantem Eurotwo w Baltiysku, zaledwie 100 metrów …
$44
za noc
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Agencja
PAVLOV
Języki komunikacji
Русский
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