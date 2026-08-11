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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Aprelevka, Rosja

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 173 m² w Aprelevka, Rosja
Nieruchomości komercyjne 173 m²
Aprelevka, Rosja
Powierzchnia 173 m²
Kompleks mieszkalny składa się z 16 budynków mieszkalnych o wysokości od 6 do 12 pięter. Fas…
$624,828
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Magazyn 2 638 m² w Aprelevka, Rosja
Magazyn 2 638 m²
Aprelevka, Rosja
Powierzchnia 2 638 m²
Piętro 1
Magazyn jest na trzech piętrach. Istnieją dwa windy towarowe o nośności 2 ton. Gotowy do wej…
$27,471
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