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Wille na sprzedaż w Rumunia

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Bukareszt, Rumunia
Willa 5 pokojów
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 1
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Bukareszt, Rumunia
Willa 5 pokojów
Bukareszt, Rumunia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 425 m²
Liczba kondygnacji 2
We present to you a stunning new contemporary villa available for sale in the Pipera region,…
$1,86M
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Parametry nieruchomości w Rumunia

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