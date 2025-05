Obywatelstwo w Rumunia

Informacje o programie imigracyjnym

✈️2 wycieczki do Bukaresztu

💶z usługi repatriacji 5000 EUR

👮🏻‍♂️Minimalna znajomość języka rumuńskiego do złożenia przysięgi

wsparcie na każdym etapie przez rosyjskiego prawnika

🕘 terminy - 2 lata

👧wolny

📃Wszystkie dokumenty i baza dowodowa do uzyskania obywatelstwa = nasza usługa.

📔Nie trzeba żyć w kraju i inwestycje nie są konieczne

⚠️Wyrzeczenie się obywatelstwa białoruskiego nie jest konieczne



Program przewidziany dla obywateli państw postsowieckich pozwala na uzyskanie obywatelstwa UE poprzez uzyskanie obywatelstwa rumuńskiego na podstawie art. 10 i 11 ustawy o obywatelstwie oraz art. 7 konstytucji Rumunii.



Nabycie obywatelstwa rumuńskiego dla obywateli CIS jest regulowane ustawą o repatriacji z dnia 1 marca 1991 r.