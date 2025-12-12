  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Ilfov, Rumunia

Apart - hotel w 4-gwiazdkowym hotelu w Bukareszcie, zarządzanym przez sieć Wyndham
Otopeni, Rumunia
$183,089
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Zainwestuj w pokój hotelowy w 4-gwiazdkowym hotelu przy lotnisku w Bukareszcie pod marką Wyndham   🔹 Idealna lokalizacja: tylko 150 metrów od terminali międzynarodowego lotniska w Bukareszcie (ponad 16 milionów pasażerów rocznie) 🔹 Dochód pasywny do 15% rocznie po otwarciu hotelu …
Darton Global
