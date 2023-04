Województwo warmińsko-mazurskie to duży region na północy Polski. Składa się z 21 powiatów i 116 gmin, które zamieszkuje łącznie około 1,5 mln osób. Ośrodkiem administracyjnym jest miasto Olsztyn. Województwo słynie z dużej ilości atrakcji historycznych i uzdrowisk, dla których przyjeżdżają tu turyści z różnych krajów Europy.

Zalety zakupu nieruchomości w tym rejonie

Zakup nieruchomości w województwie warmińsko-mazurskim jest wart rozważenia dla każdego, kto chce mieszkać w okolicy przyjaznej środowisku. Województwo uważane jest za zielone płuca Polski — znajdują się tu dziesiątki lasów i około 3000 jezior, z których najbardziej znane są Mazury.

Oprócz dobrej ekologii kupujący mogą liczyć na szereg innych zalet:

niedrogie ceny mieszkań — średnio 2-3 razy tańsze niż w dużych miastach Polski;

dobrze rozwinięta infrastruktura — wszystkie powiaty posiadają sklepy, szkoły i inne ważne obiekty społeczne.

Jakie nieruchomości są dostępne do zakupu

Województwo warmińsko-mazurskie oferuje nieruchomości mieszkalne na każdy gust. Mieszkania i apartamenty są na sprzedaż w dużej ilości w większych powiatach. Sprzedający proszą o około 1500-2000 euro za metr kwadratowy.

W mniejszych powiatach regularnie wystawiane są na sprzedaż prywatne domy, domy wolnostojące i rezydencje. Cena warmińsko-mazurskich nieruchomości wynosi 1000-3000 euro za metr kwadratowy w zależności od ich stanu i lokalizacji. Najdroższe są nieruchomości położone w pobliżu jezior.

Najlepsze miejsca do zakupu domu

Najpopularniejsze kierunki dla kupujących w województwie warmińsko-mazurskim to Olsztyn i Elbląg. Są to dwa największe miasta w regionie z całą niezbędną infrastrukturą. Można nie tylko kupić wygodne mieszkanie, ale także znaleźć dobrą pracę.

Inne miejsca, które warto dodatkowo zbadać to Iława i Giżycko. Są to malownicze gminy położone w pobliżu jezior i lasów. Są one również odpowiednie dla osób, które chcą mieszkać w spokojnym miejscu, z dala od hałasu w mieście.

Województwo warmińsko-mazurskie to przytulne miejsce na mapie Polski. Obszar ten słynie z pięknej przyrody i spokojnej atmosfery. Nieruchomości na sprzedaż w tej okolicy można obejrzeć na REALTING.