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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w powiat wołomiński, Polska

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Marki
14
Ząbki
8
Mieszkanie Usuwać
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Ząbki, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Ząbki, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/3
Przytulne mieszkanie w nowym budynku z 2021 roku. na 2 piętrze z widokiem na park w lesie i …
$167,093
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Agencja
Mazur Estate
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Typy nieruchomości w powiat wołomiński.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w powiat wołomiński, Polska

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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