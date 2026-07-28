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Sklepy na sprzedaż w Wągrowiec, Polska

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1 obiekt total found
Sklep 800 m² w Wągrowiec, Polska
Sklep 800 m²
Wągrowiec, Polska
Powierzchnia 800 m²
Unikalna okazja inwestycyjna – przestronny budynek do dowolnej aranżacji!
$317,209
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
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