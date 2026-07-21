Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Tomaszów Mazowiecki
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tomaszów Mazowiecki, Polska

;
2 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Tomaszów Mazowiecki, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Tomaszów Mazowiecki, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Szukasz mieszkania, które będzie idealnym pierwszym mieszkaniem, wygodnym miejscem do życia …
$71,115
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Tomaszów Mazowiecki, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Tomaszów Mazowiecki, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 46 m²
Na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 46 m², położone na 3. piętrze w zadbanym blo…
$86,919
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się