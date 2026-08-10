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Domy na sprzedaż w Słupca, Polska

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1 obiekt total found
Dom w Słupca, Polska
Dom
Słupca, Polska
Powierzchnia 80 m²
Dom 80 m2, stan dobry działka 1003 m2
$115,592
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Agencja
Zaitseva Estates
Języki komunikacji
Русский, Polski
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