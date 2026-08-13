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Mieszkania w górach na sprzedaż w Radom, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Radom, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Radom, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4/7
O inwestycji Nowy wymiar elegancji Rezydencja Świerkowa to gustowna inwestycja szyta na mia…
$102,678
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w Radom, Polska

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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