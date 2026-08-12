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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na góry w Polska

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20 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 3/8
Szukałeś miejsca do zamieszkania? To mieszkanie o powierzchni 90 m² może być dla Ciebie. Zos…
$1,854
za miesiąc
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Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/5
Do wynajęcia luksusowo wykończone trzypokojowe mieszkanie położone na 1. piętrze w 5-piętrow…
$1,696
za miesiąc
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Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 3/8
DOSTĘPNE OD ZARAZ komfortowe, w pełni wyposażone mieszkanie na prestiżowym osiedlu Modern Mo…
$1,987
za miesiąc
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Mazur Estate
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/2
Oferujemy na wynajem jasny i komfortowy apartament o powierzchni 59 m², położony w jednej z …
$2,093
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 5/5
Na wynajem elegancki klimatyzowany trzypokojowy apartament położony na ostatnim piętrze w ku…
$1,987
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Mierzynek, Polska
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 5
Mieszkanie do wynajęcia na Białołęce, ul. Trąby. Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 35 m2 …
$715
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/4
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 70 m² położone na parterze zamkniętego komp…
$1,643
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 4/4
:: Krótko Miasteczko Wilanów. Luksusowy Penthouse w stylu Loft, wykończony w bezkompromisowe…
$3,709
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/2
Komfortowe i kompaktowe mieszkanie w pobliżu placu Vogla w Vilanovo. Słoneczne przez cały dz…
$1,590
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/2
Komfortowe i kompaktowe mieszkanie tuż przy Pl. Vogla w Wilanowie. Słoneczne w ciągu całego …
$1,325
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 3/6
MOKOTÓW - AL. SIKORSKIEGO - 3 POKOJE 67 m2 + GARAŻ + KOMÓRKA LOK. Do wynajęcia komfortowe, …
$1,802
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 4/6
Dostępny od 1 października. Miejsce parkingowe w cenie. Nowoczesny, pięknie wykończony i św…
$1,179
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/4
Nowoczesne, w pełni umeblowane mieszkanie o powierzchni 39 m² w dzielnicy Miasteczko-Wilanów…
$1,060
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/3
Oferuję przestronne mieszkanie na wynajem o powierzchni 65 m². Nieruchomość znajduje się na …
$1,722
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Mierzynek, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Mierzynek, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/4
Do wynajęcia nowoczesne mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Ursynowie. Budynek wyróżn…
$901
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/7
DOSTĘPNE OD ZARAZ komfortowe, w pełni wyposażone mieszkanie na prestiżowym osiedlu Modern Mo…
$1,987
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Gdańsk, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Gdańsk, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/4
Mieszkanie w bloku z 2024 roku! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu wyjątkowego m…
$742
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3/8
MIESZKANIE NA ZIELONYM MOKOTOWIE Z BALKONEM Umeblowane | Duże okna | Jasne wnętrza | Funkcjo…
$1,113
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/7
MIESZKANIE W PRESTIŻOWEJ INWESTYCJI Kameralna inwestycja | Bliskość metra | Wysokiej jako…
$1,510
za miesiąc
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Mazur Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Warszawa, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 5/5
Do wynajęcia luksusowo wykończone trzypokojowe mieszkanie położone na 5. piętrze nowego budy…
$1,855
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Typy nieruchomości w Polska.

penthouse’y
kawalerki

Parametry nieruchomości w Polska

z garażem
z Widok na morze
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