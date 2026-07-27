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Wynajem długoterminowy nieruchomości w powiat poznański, Polska

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Luboń
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19 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Tulce, Polska
Mieszkanie 1 pokój
Tulce, Polska
Pokoje 1
Powierzchnia 36 m²
Mieszkanie kawalerka Tulce koło Poznania
$476
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Działki w Wysogotowo, Polska
Działki
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 2 300 m²
Działka Inwestycyjna 2300 m² – Wysogotowo k. Poznania | Idealna na Parking / Plac Składowy
$922
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Dom w Gowarzewo, Polska
Dom
Gowarzewo, Polska
Powierzchnia 112 m²
Nowoczesny dom z ogrodem w Gowarzewie – wysoki standard, idealny dla wymagających
$1,581
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mazur EstateMazur Estate
Mieszkanie w Wysogotowo, Polska
Mieszkanie
Wysogotowo, Polska
Powierzchnia 43 m²
Polecam do wynajęcia nowy, bardzo ładny lokal biurowo – usługowy o pow. ok. 42m2, położony p…
$526
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Plewiska, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Plewiska, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 63 m²
Plewiska, ul. Kozłowskiego – 3-pokojowe mieszkanie z dużym tarasem | 62,5 m² | Wolne od 1 sierpnia
$740
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Lodz, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Lodz, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 47 m²
FAJNE MIESZKANIE Z JESZCZE LEPSZYM WIDOKIEM 🙂
$582
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Komorniki, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Komorniki, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 44 m²
Komfortowe 2-pokojowe mieszkanie z miejscem parkingowym | Komorniki, ul. Ognikowa | 44,03 m²
$579
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Mosina, Polska
Mieszkanie
Mosina, Polska
Powierzchnia 220 m²
Do wynajęcia przestronny budynek o powierzchni ok. 220 m2, w którego skład wchodzi 5 niezale…
$1,554
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Luboń, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Luboń, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 50 m²
Do wynajęcia funkcjonalne i w pełni wyposażone mieszkanie o powierzchni 50,16 m², zlokalizow…
$606
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Dom 5 pokojów w Gruszczyn, Polska
Dom 5 pokojów
Gruszczyn, Polska
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Nowoczesny dom 135m² | Kameralne osiedle | Gruszczyn k. Poznania  Na wynajem komfortowy, wo…
$1,817
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Mosina, Polska
Mieszkanie
Mosina, Polska
Powierzchnia 104 m²
Na wynajem lokal usługowy o powierzchni 104 m², położony na parterze budynku przy ul. Strzel…
$1,106
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Przezmierowo, Polska
Mieszkanie
Przezmierowo, Polska
Powierzchnia 45 m²
OFERTA W PRZYGOTOWANIU
$608
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie 4 pokoi w Luboń, Polska
Mieszkanie 4 pokoi
Luboń, Polska
Pokoje 4
Powierzchnia 74 m²
Na wynajem mieszkanie o powierzchni 73,6 m², położone na 3. piętrze budynku z windą przy ul.…
$661
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Luboń, Polska
Mieszkanie
Luboń, Polska
Powierzchnia 109 m²
BUDYNEK DO NAJMU 108,51 mkw
$1,718
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Dom w Gruszczyn, Polska
Dom
Gruszczyn, Polska
Powierzchnia 135 m²
Nowoczesny dom 135m² | Kameralne osiedle | Gruszczyn k. Poznania
$1,817
za miesiąc
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Agencja
Zaitseva Estates
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Mieszkanie w Skórzewo, Polska
Mieszkanie
Skórzewo, Polska
Powierzchnia 150 m²
Lokal usługowy na wynajem – Skórzewo, ul. Poznańska (150 m²)
$2,379
za miesiąc
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Dom w Luboń, Polska
Dom
Luboń, Polska
Powierzchnia 200 m²
Elegancki dom 200 m² na wynajem | Dla Kadry Zarządzającej i Dyplomacji | Standard Premium na…
$2,617
za miesiąc
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Mieszkanie 3 pokoi w Dąbrówka, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Dąbrówka, Polska
Pokoje 3
Powierzchnia 67 m²
rzestronne 3 pokoje | Taras i balkon | Miejsce postojowe | Dąbrówka
$764
za miesiąc
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Mieszkanie 2 pokoi w Luboń, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Luboń, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
Komfortowe, w pełni wyposażone mieszkanie 2-pokojowe położone na pierwszym piętrze nowoczesn…
$685
za miesiąc
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Typy nieruchomości w powiat poznański.

mieszkania
domy
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