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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z garażem w województwo pomorskie, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gdańsk, Polska
Mieszkanie 2 pokoi
Gdańsk, Polska
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/4
Mieszkanie w bloku z 2024 roku! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu wyjątkowego m…
$742
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w województwo pomorskie, Polska

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