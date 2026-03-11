Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Piastów
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Piastów, Polska

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 416 m² w Piastów, Polska
Nieruchomości komercyjne 416 m²
Piastów, Polska
Pokoje 6
Powierzchnia 416 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż dom, 7 pokoi, 416 m², Piastów. Oferujemy przestronny, komfortowy dom wolnostoj…
$601,981
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
OKEASK
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się