Penthouse z garażem na Sprzedaż w Polska

Penthouse 4 pokoi w Warszawa, Polska
Penthouse 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 30/54
Złota 44 is a new icon of Warsaw ! The tallest apartment building in Europe. I am pleased…
$2,45M
Parametry nieruchomości w Polska

