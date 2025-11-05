Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Polska
  3. Nowy Dwór Mazowiecki
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Nowy Dwór Mazowiecki, Polska

Nieruchomości komercyjne 65 m² w Nowy Dwór Mazowiecki, Polska
Nieruchomości komercyjne 65 m²
Nowy Dwór Mazowiecki, Polska
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1
Gotowa restauracja Kebabowa w ruchliwej lokalizacji – na sprzedaż z powodu zmiany miejsca za…
$26,685
