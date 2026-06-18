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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Międzyrzec Podlaski, Polska

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Międzyrzec Podlaski, Polska
Mieszkanie 3 pokoi
Międzyrzec Podlaski, Polska
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4
Na sprzedaż oferujemy mieszkanie spółdzielcze w bloku o powierzchni 57,31 m², łącznie z piwn…
$87,691
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