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Długoterminowy wynajem domy z garażem w województwo mazowieckie, Polska

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Warszawa
12
gmina Wiazowna
3
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Warszawa, Polska
Dom 4 pokoi
Warszawa, Polska
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferuję Państwu dom do wynajęcia, wybudowany w 2026 roku i położony w atrakcyjnej lokalizacj…
$2,683
za miesiąc
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Agencja
Mazur Estate
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Parametry nieruchomości w województwo mazowieckie, Polska

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